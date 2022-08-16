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36 минут назад

Московский оперный дом проведёт иммерсивную лекцию-концерт

RT на русском

Московский оперный дом проведёт иммерсивную лекцию-концерт в Российской государственной библиотеке 25 августа в 19.00. Мероприятие в необычном формате будет посвящено наследию и творчеству русских композиторов XX века.

Московский оперный дом проведёт иммерсивную лекцию-концерт
Фото:  mos.ru mos.ru

Концерт пройдёт в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Зрители смогут окунуться в те годы, когда были созданы композиции, поскольку представление будет проходить в зале, сохранившем антураж советского времени.

Гости услышат произведения таких музыкальных авторов, как Д. Шостакович, Н. Маясковский, Н. Пейко.

«Нашу гениальную авангардную музыку XX века отличает особое духоподъёмное начало. Это был век больших преодолений, великих устремлений. Музыка Шостаковича, Мясковского, Пейко очень точно передаёт «нерв» того времени», — заявил режиссёр Московского оперного дома Александр Легчаков.

Параллельно с концертом будет проходить иммерсивное театральное представление, в рамках которого композиторы предстанут перед публикой, чтобы рассказать малоизвестные факты и детали о своей жизни и творчестве. Также о том, как развивалась русская классическая школа и почему советская музыка актуальна в современном мире расскажет главный дирижёр и художественный руководитель «Академии Русской Музыки» Иван Никифорчин.

Помимо прочего, организаторы подготовят в зале выставку из фондов библиотеки, которая также будет посвящена наследию музыкантов XX века.

В финале вечера для гостей-вокалистов будет проведён мастер-класс от примы Московского оперного дома, одной из ведущих солисток МАМТ им. Станиславского Ксении Муслановой.

Ранее сообщалось, что в Самаре и Тольятти с 23 сентября по 2 октября пройдёт музыкальный фестиваль «Шостакович. XX век».

Новости Москвы,Александр Легчаков,
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