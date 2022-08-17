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10 минут назад

Еще пять спортивных объектов планируют ввести в Москве до конца года

Агентство «Москва»иещё 2

До конца 2022 года на территории Москвы планируется ввести в эксплуатацию еще пять спортивных объектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

В Москве до конца года планируют ввести еще пять спортивных объектов
Фото: МоскомархитектураМоскомархитектура

«С 1 января 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 11 новых спортивно-рекреационных объектов и планируют до конца года сдать еще пять», - говорится в материале.

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Глава ведомства Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в сообщении, уточнил, что с начала года были введены такие объекты, как Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, стадион «Москвич» и спортивные объекты районного значения в Чертаново Южном, Орехово-Борисово Южном, пос. Мосрентген. В высокой стадии готовности находятся спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы «Зеленоград» городского департамента спорта.

Войстратенко отметил, что еще четыре крупных спортивных сооружения получили заключение о соответствии проектной документации и готовятся к вводу в эксплуатацию. Среди них - два объекта, предназначенные для подготовки профессиональных спортсменов, и футбольное поле с инфраструктурой и подогревом в Ясенево.

«В Северо-Восточном административном округе завершено строительство легкоатлетического манежа для спортивной школы олимпийского резерва «Север», где смогут проводить соревнования городского уровня, а на востоке Москвы возведен спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики, где будут заниматься учащиеся известной кузницы чемпионов - Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1», - добавил Игорь Войстратенко.

С начала года также было выдано 15 разрешений на строительство новых объектов спортивной инфраструктуры, среди которых центральная арена спортивного комплекса имени Стрельцова (стадион «Торпедо») на юге Москвы, которая сможет вместить 15 тыс. зрителей.

Как ранее сообщал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, с 2011 года в Москве появилось более 150 спортивных объектов. По его словам, в прошлом году удалось создать около 1,3 тыс. новых общедоступных спортивных зон, а в общей сложности их насчитывается примерно 28 тыс.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Торпедо,
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