На улицах Москвы трижды проведут аэрацию

Коммунальные службы Москвы начали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха из-за установившейся жаркой погоды. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

"Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11:00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части.

"В ночное время - с 21:00 до 06:00 - обильно поливаем зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники", - заключили в комплексе, рекомендовав горожанам избегать длительного пребывания на солнце.