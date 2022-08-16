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1 час назад

На улицах Москвы трижды проведут аэрацию

ТАСС

Коммунальные службы Москвы начали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха из-за установившейся жаркой погоды. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

"Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11:00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части.

"В ночное время - с 21:00 до 06:00 - обильно поливаем зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники", - заключили в комплексе, рекомендовав горожанам избегать длительного пребывания на солнце.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем во вторник температура воздуха поднимется до плюс 29-31 градуса, в связи с жаркой погодой объявлен оранжевый уровень опасности.

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