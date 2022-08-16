На улице Михайлова построят дом по программе реновации

В нем будет 161 квартира.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для жилого дома в Рязанском районе. Он будет расположен по адресу: улица Михайлова, владение 15, корпуса 1 и 2.

«В жилом доме запроектирована 161 квартира (69 однокомнатных и по 46 двухкомнатных и трехкомнатных). В них будет выполнена полная внутренняя отделка согласно постановлению Правительства Москвы. В доме будет одна лестничная клетка и два лифта», — сообщила АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

На подземном этаже дома оборудуют парковку, а на первом разместятся нежилые помещения, в которых смогут открыться различные предприятия сферы торговли и услуг.

Отделка фасадов, навесной фасадной системы с воздушным зазором, а также трехслойных стеновых панелей будет выполнена из керамического полнотелого кирпича.

На придомовой территории сделают проезды, тротуары, площадки для отдыха, игр и спорта с покрытием из резиновой крошки и плитки. Кроме того, установят ограждения для детских площадок, шумозащитные ограждения, систему наружного освещения и малые архитектурные формы, а также выполнят комплексное озеленение.