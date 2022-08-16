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1 час назад

Коммунальные службы начали готовить столицу к Дню города

Mos.ruиещё 1

Памятники и фонтаны очищают вручную.

Коммунальные службы начали готовить столицу к Дню города
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений в рамках подготовки к Дню города, который в этом году будет отмечаться 10–11 сентября, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начались масштабные работы по промывке инженерных сооружений. Промоем около двух тысяч объектов, в число которых входят мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасим, все мероприятия завершим до конца августа», — отметил Петр Бирюков.

В столице очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы. Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы.

В подготовке столицы к Дню города в общей сложности задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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