Коммунальные службы начали готовить столицу к Дню города

Памятники и фонтаны очищают вручную.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений в рамках подготовки к Дню города, который в этом году будет отмечаться 10–11 сентября, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начались масштабные работы по промывке инженерных сооружений. Промоем около двух тысяч объектов, в число которых входят мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасим, все мероприятия завершим до конца августа», — отметил Петр Бирюков.

В столице очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы. Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы.