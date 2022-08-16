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1 час назад

В павильоне «Макет Москвы» появилась новая видеоэкскурсия

Mos.ruиещё 1

Гости увидят сюжеты из популярных фильмов и узнают, как менялась и развивалась Москва.

В павильоне «Макет Москвы» появилась новая видеоэкскурсия
Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыД. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ для посетителей появилась новая видеоэкскурсия «Москва в кино». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в видеоряде продолжительностью 30 минут используются сюжеты из таких популярных фильмов, как «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Москва — любовь моя». За кадром звучат голоса выдающихся деятелей киноискусства — Карена Шахназарова, Владимира Бортко, Владимира Хотиненко, Веры Алентовой и Егора Кончаловского.

В видео показывают и рассказывают, как менялась и развивалась Москва. В 1930-е годы она бравурная, в 1960-е — задумчивая, в 1980-е — работящая, в 1990-е — мрачная или разухабисто-веселая, в начале 2000-х— инфернальная и глянцевая.

Записаться на видеоэкскурсию можно на сайте. Любую экскурсию можно посетить бесплатно.

Новости Москвы,Вера Алентова,Владимир Хотиненко,Владимир Бортко,Карен Шахназаров,Сергей Левкин,Егор Кончаловский,ВДНХ,
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