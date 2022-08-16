Началось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" БКЛ

В столице начались благоустройственные работы на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы будут выполняться на 2-й улице Марьиной Рощи, а также в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи. При этом ключевой задачей проекта, по словам Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции "Марьина Роща" БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.

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"По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу. Там сделаем новые функциональные зоны для отдыха и занятий спортом", – рассказал заммэра.

В ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения. Кроме того, стоит задача создать наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

Также в рамках проекта запланировано восемь остановочных павильонов с зарядками и беспроводной связью. Возле станции собираются установить свыше 370 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Территорию дополнительно озеленят: там создадут 46,4 тысячи "квадратов" газонов и цветников, а также посадят деревья и кустарники.

Вместо пустыря на Сущевском Валу появится спортивная зона и зона отдыха. Там также высадят зеленые насаждения, создадут освещение, поставят кресла и качели, смонтируют на территории и детскую площадку.

Основные благоустройственные работы планируется закончить до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метрополитена находится на финишной стадии. Сергей Собянин отмечал, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. При этом еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.