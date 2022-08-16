Пять путепроводов отремонтировали на западе столицы

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии. Ремонт был необходим из-за износа асфальта и разрушений гидроизоляции, вызванных интенсивным трафиком», — сказал он.