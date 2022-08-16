Пять путепроводов отремонтировали на западе столицы

Работы прошли на Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском путепроводах.
На западе столицы отремонтировали пяти путепроводов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии. Ремонт был необходим из-за износа асфальта и разрушений гидроизоляции, вызванных интенсивным трафиком», — сказал он.
В общей сложности специалисты отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров.
Работы велись поэтапно. Сначала отфрезеровали верхний и нижний слой дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой.
«На заключительном этапе с использованием современных технологий улож
слоя асфальтобетонного покрытия», — добавил Петр Бирюков.
За последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.