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36 минут назад

Пять путепроводов отремонтировали на западе столицы

Mos.ru

Работы прошли на Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском путепроводах.

Пять путепроводов отремонтировали на западе столицы
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На западе столицы отремонтировали пяти путепроводов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии. Ремонт был необходим из-за износа асфальта и разрушений гидроизоляции, вызванных интенсивным трафиком», — сказал он.

В общей сложности специалисты отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров.

Работы велись поэтапно. Сначала отфрезеровали верхний и нижний слой дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой.

«На заключительном этапе с использованием современных технологий улож

слоя асфальтобетонного покрытия», — добавил Петр Бирюков.

За последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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