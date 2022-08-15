В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Синоптики рассказали, что в Москве похолодает к выходным

Илья Родин

Метеоролог Александр Синенков рассказал в интервью «Радио 1» о погоде на этой неделе. Он пояснил, что жаркая погода в столичном регионе продлится до четверга, 18 августа. К концу недели ожидается приход циклона, он принесет прохладу и грозы.

Москвичам рассказали, когда ждать похолодания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синенков уточнил, что на этой неделе температура воздуха составит +27°-30° днем и +15°-18° в ночное время суток. Атмосферное давление незначительно превысит норму.

Ожидается переменная облачность, без осадков, пояснил синоптик. Такая погода продлится до четверга, 18 августа.

По его прогнозам, в пятницу с юго-запада придет небольшой волновой циклон. Он принесет непродолжительные осадки, температура понизится на 2-3 градуса, до +25°-27°. В субботу и воскресенье существенных изменений не ожидается, рассказал Синенков.

Новости Москвы,Александр Синенков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители