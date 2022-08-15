Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

Метеоролог Александр Синенков рассказал в интервью «Радио 1» о погоде на этой неделе. Он пояснил, что жаркая погода в столичном регионе продлится до четверга, 18 августа. К концу недели ожидается приход циклона, он принесет прохладу и грозы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Синенков уточнил, что на этой неделе температура воздуха составит +27°-30° днем и +15°-18° в ночное время суток. Атмосферное давление незначительно превысит норму.

Ожидается переменная облачность, без осадков, пояснил синоптик. Такая погода продлится до четверга, 18 августа.