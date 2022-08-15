Стали известны участники акции «Миллион призов»

— «Детский мир» в рамках акции предлагает покупателям скидки на товары из своего ассортимента. Например, в предстоящую в сентябре акцию этими скидками могут воспользоваться родители, которые отправляют детей в школу, чтобы выгодно приобрести форму и канцелярские принадлежности. Или родители новорожденных детей, чтобы купить все необходимое в одном месте и по доступной цене со скидкой от «Миллион призов», — добавила представитель торговой сети.