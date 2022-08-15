Дептранс расширил количество станций метро, где раздают воду

Департамента транспорта расширил количество станций метро, где пассажирам раздают воду. Такое решение принято по результатам мониторинга температуры.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко Москва 24/Михаил Сипко

Получить бесплатную воду можно на следующих станциях:

"Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской) линии;

"Марьино";

"Борисово";

"Шипиловская";

"Зябликово";

"Красногвардейская";

"Каширская";

"Домодедовская".

Ранее пассажирам московского транспорта начали предлагать бесплатную питьевую воду на восьми станциях метрополитена из-за сильной жары. Москвичи и гости столицы могли взять бутылки с водой на станциях:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

В департаменте сообщали, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости расширят этот список.

В воскресенье, 14 августа, в Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 4–5 градусов. В связи с этим в городе с 13 до 17 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жаркой погода коммунальные службы Москвы проводят аэрацию на дорогах. В воскресенье эту процедуру планируют осуществить три раза.