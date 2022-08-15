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1 час назад

Дептранс расширил количество станций метро, где раздают воду

Москва24

Департамента транспорта расширил количество станций метро, где пассажирам раздают воду. Такое решение принято по результатам мониторинга температуры.

Дептранс расширил количество станций метро, где раздают воду
Фото:  Москва 24/Михаил Сипко Москва 24/Михаил Сипко

Получить бесплатную воду можно на следующих станциях:

"Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской) линии;

"Марьино";

"Борисово";

"Шипиловская";

"Зябликово";

"Красногвардейская";

"Каширская";

"Домодедовская".

Ранее пассажирам московского транспорта начали предлагать бесплатную питьевую воду на восьми станциях метрополитена из-за сильной жары. Москвичи и гости столицы могли взять бутылки с водой на станциях:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

В департаменте сообщали, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости расширят этот список.

В воскресенье, 14 августа, в Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 4–5 градусов. В связи с этим в городе с 13 до 17 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жаркой погода коммунальные службы Москвы проводят аэрацию на дорогах. В воскресенье эту процедуру планируют осуществить три раза.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальная жара сохранится в Москве до середины следующей недели.

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