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38 минут назад

Выставка «Искусство без границ» пройдет в центрах московского долголетия

Mos.ru

В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, портреты и анималистика художников с ограниченными возможностями здоровья.

Выставка «Искусство без границ» пройдет в центрах московского долголетия
Фото: Mos.ruMos.ru

В центре московского долголетия «Чертаново Северное» открылась передвижная выставка «Искусство без границ», на ней представлены работы художников с инвалидностью. Ее можно посетить до конца августа ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: Кировоградская улица, дом 9, корпус 4.

Выставку открыла Надежда Лобанова, председатель московской городской организации «Всероссийское общество инвалидов». Она отметила, что организация в 2023 году отпразднует 35-летие, и передвижная выставка стала частью этого празднования. Она добавила, что участники очень талантливы и есть все основания помочь им стать членами Союза художников России. Творчество помогает участникам выставки быть в тонусе и благотворно сказывается на их здоровье.

Впервые выставка «Искусство без границ» открылась в конце мая в Галерее искусств Зураба Церетели. Художник уже много лет выступает партнером подобных социальных проектов. После экспозиции в районе Чертаново Северное работы покажут в разных округах Москвы. Гости увидят пейзажи, натюрморты, портреты и даже анималистику.

Директор центра московского долголетия «Чертаново Северное» Ирина Хашимова отметила небывалый интерес гостей к экспозиции. Некоторые картины зрители смогут приобрести. Она добавила, что в центрах московского долголетия каждому помогают раскрыть свой потенциал. Живопись и творчество — это прекрасная возможность для людей с ограничениями здоровья реализовать творческие амбиции.

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