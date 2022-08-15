Два дома по программе реновации построят в районе Ивановское

В столичном районе Ивановское специалисты приступили к строительству двух домов по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 15 августа.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

Уточняется, что новостройки появятся на улице Молостовых и Зеленом проспекте.

— Два дома будут расположены неподалеку друг от друга в одном районе. Вокруг организуют благоустроенное и безбарьерное пространство с детскими и спортивными площадками, высадят деревья и кустарники. Для жителей также проложат проезды, тротуары и обустроят зоны отдыха, — рассказал Войстратенко.

По его словам, недалеко от нового дома расположены два детских сада, общеобразовательная школа и художественная школа имени И.Е. Репина. Дом с двумя жилыми корпусами на 161 и 111 квартир появится на территории бывшего автобусного парка по адресу: улица Молостовых, дом 18. Второе здание на 356 квартир построят по адресу: Зеленый проспект, дом 101.

Оба здания будут оборудованы подземной автостоянкой и современными системами безопасного доступа, сигнализации и пожаротушения, передает официальный сайт мэра Москвы.