В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов наполовину

Москва24

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра в сторону Каширского шоссе выполнен на 50%, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Депстроя Рафика Загрутдинова.

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов наполовину
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

По его словам, объект строится на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Ожидается, что длина его будет равна 588 метрам, а для движения сделают несколько полос в одном направлении.

Южный участок МСД свяжет магистрали:

шоссе Энтузиастов;

Третье транспортное кольцо;

Рязанский проспект;

Волгоградский проспект;

улицу Подольских Курсантов;

Липецкую улицу;

Дорожную улицу;

Симферопольское шоссе;

Варшавское шоссе;

магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

При этом, как уточнил Загрутдинов, специалисты должны закончить возведение всех хордовых магистралей в 2023 году.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%.

По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители