Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов наполовину

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра в сторону Каширского шоссе выполнен на 50%, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Депстроя Рафика Загрутдинова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

По его словам, объект строится на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Ожидается, что длина его будет равна 588 метрам, а для движения сделают несколько полос в одном направлении.

Южный участок МСД свяжет магистрали:

шоссе Энтузиастов;

Третье транспортное кольцо;

Рязанский проспект;

Волгоградский проспект;

улицу Подольских Курсантов;

Липецкую улицу;

Дорожную улицу;

Симферопольское шоссе;

Варшавское шоссе;

магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

При этом, как уточнил Загрутдинов, специалисты должны закончить возведение всех хордовых магистралей в 2023 году.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%.