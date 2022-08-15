Дом моделей на Кузнецком Мосту признали памятником архитектуры

Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома А. М. Михайлова, известное в советское время как Общесоюзный дом моделей одежды, было признано объектом культурного наследия регионального значения.

В начале августа специалисты приступили к противоаварийным работам в главном доме бывшей городской усадьбы Р. Р. Кошелева — С. А. Мальцева. В настоящее время укрепляются стены и идет демонтаж аварийных перекрытий и поздних конструкций. Уточняется, что в разное время здесь были расположены усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцева, Усачевско-Чернявское женское училище и общежитие Военной академии имени Фрунзе, а во второй половине XIX века к зданию пристроили церковь Александра Невского.