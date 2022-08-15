В Москве построят 13 поликлиник в бывших промзонах

«В индустриальных кварталах, созданных на месте заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий, появится не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тыс. кв. м. Строительство современных объектов здравоохранения сделает медицинскую помощь для москвичей еще более доступной», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.