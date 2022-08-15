В Москве построят 13 поликлиник в бывших промзонах

Не менее 13 поликлиник и травмпунктов появится на территории бывших промышленных зон столицы в ходе реализации проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«В индустриальных кварталах, созданных на месте заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий, появится не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тыс. кв. м. Строительство современных объектов здравоохранения сделает медицинскую помощь для москвичей еще более доступной», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что четыре поликлиники появится на западе Москвы, три - на северо-востоке, две - на юго-востоке и по одной поликлинике - на севере, северо-западе, востоке и юге столицы.
«Самое большое медучреждение в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет возведено в районе Западное Дегунино на территории бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», площадь объекта составит 25 тыс. кв. м. Сразу две поликлиники, детская и взрослая, общей площадью 21,5 тыс. кв. м будут размещены в бывшей промзоне «Серп и Молот» в Лефортово», - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.