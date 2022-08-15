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1 час назад

В Москве открылась археологическая выставка "Стекло и время"

ТАССиещё 4

Выставка "Стекло и время", на которой представлены стеклянные археологические артефакты, найденные в Москве за последние 30 лет, открылась в столице в День археолога. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В Москве открылась археологическая выставка "Стекло и время"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня с удовольствием открываем выставку "Стекло и время". На этой выставке представлены самые интересные стеклянные археологические артефакты, найденные в Москве за последние 30 лет. Конечно же, мы не случайно открываем эту выставку сегодня - в День археолога. С этим замечательным праздником с удовольствием поздравляю всех причастных к этой удивительной, очень кропотливой профессии", - сказал Емельянов.

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Он напомнил, что за последние 11 лет в Москве нашли свыше 80 тыс. археологических предметов.

"Сегодня в работе у археологов уже 650 площадок и обнаружено более 8 тыс. предметов. Каждый из артефактов, каждый из предметов после находок, после первичной обработки попадает в музейный фонд. Как правило, это либо в Государственный исторический музей, либо в наш милый музей истории Москвы, без которого сегодняшняя наша выставка точно бы не состоялась", - отметил Емельянов.

Например, на выставке представлен фрагмент сосуда XVII века.

"Очень тонкая работа, которая выполнена в технике венецианской филиграни. Я обращаю внимание, что это не рисунок, а это наложение стекла или предметов на прозрачное стекло. Очень интересная и уникальная находка. Обнаружена она была в 2022 году", - заявил Емельянов.

Кроме того, на экспозиции можно увидеть флакон духов XIX века фабрики "Брокар и Ко", в котором до сих пор сохранился аромат.

Также в витринах экспозиции представлены разнообразные сосуды как по форме, так и по декору, а также аптечные флаконы, кувшины, бутыли с ручками, бокалы и рюмки.

О работе выставки

В пресс-службе департамента культурного наследия Москвы уточнили ТАСС, что выставка "Стекло и время" будет работать до 16 сентября по адресу: Люсиновская улица, дом 8, строение 1. Она открыта для свободного посещения каждый четверг с 12:00 до 17:00. Также через портал "Узнай Москву" можно записаться на авторские экскурсии научного консультанта ООО "Археологические изыскания в строительстве" Юлии Лихтер, которые она будет проводить по вторникам в 12:00 и пятницам в 17:00.

"Археологические исследования принесли огромное количество фрагментов стеклянных изделий - посуды, украшений. Изучение и определение всех этих находок стекла было очень сложным, поскольку до начала масштабных находок в Москве они привлекали очень мало внимания. Из всего разнообразия мы представляем на выставке только некоторые из них", - подчеркнули в пресс-службе.

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