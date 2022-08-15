Раскрыт адрес первой станции скорой помощи в Москве

Адрес первой станции скорой помощи в столице раскрыли в Telegram-канале «Москва. Было — стало».
«Первая в Москве централизованная городская станция скорой помощи появилась у Шереметьевской больницы в 1919 году. Первая же служба скорой медпомощи возникла еще при царе — в 1898 году. Интересно, что выезжать на дом к пациентам стали только в 1926 году. До того вызовы принимались только на улицу», — говорится в сообщении.
Администраторы канала отметили, что центральная подстанция располагалась в 1-ом Коптельском переулке. Там работал телефонный узел связи 03. Неподалеку располагался гараж для служебных машин скорой помощи, он сохранился до сих пор. В посте опубликованы снимки здания с разницей более чем в 90 лет.
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