Раскрыт адрес первой станции скорой помощи в Москве

«Первая в Москве централизованная городская станция скорой помощи появилась у Шереметьевской больницы в 1919 году. Первая же служба скорой медпомощи возникла еще при царе — в 1898 году. Интересно, что выезжать на дом к пациентам стали только в 1926 году. До того вызовы принимались только на улицу», — говорится в сообщении.