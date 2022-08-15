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23 минуты назад

Опубликована история самой известной трамвайной остановки в Москве

Мослента

Историю самой известной трамвайной остановки в столице — «Красностуденческий проезд» на улице Дубки — опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Пост автор подкрепил двумя снимками, один из которых сделан в наши дни, второй — 71 год назад.

Опубликована история самой известной трамвайной остановки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Остановка появилась здесь в конце 1890-х, еще до того, как имение Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы. В ту пору эта земля принадлежала Петровской земледельческой и лесной академии. Южную часть имения академия сдавала в аренду. Появился дачный поселок», — рассказал автор.

Он уточнил, что Красностуденческий проезд в то время назывался Дачным проспектом.

Остановка была поставлена на линии парового трамвая. Ее первый павильон создал архитектор Франц Андреевич Когновицкий.

«В советские годы тот павильон был разобран, на его месте появился типовой павильон по проекту Евгения Васильевича Шервинского с чугунными колоннами. Он до сих пор служит людям. В 2018 году павильон был реставрирован. Это объект культурного наследия», — добавил рассказчик.

Ранее была опубликована история самого романтичного чистильщика обуви в Москве. Его палатка много лет стояла на Тверском бульваре возле магазина «Армения».

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