Стало известно количество бездомных кошек в Москве

«В прошлом году мы провели подсчет бездомных кошек в Москве, и выяснили, что в городе их проживает не менее 70 тысяч. При этом кошачьих мест в столичных муниципальных приютах всего тысяча», — сказала Дмитриева, уточнив, что в городе есть 13 муниципальных приютов, в которых содержится 17 тысяч собак, а под кошек мест совсем мало.

«Понятно, что 70 тысяч кошек невозможно развезти по приютам, нужен другой способ решения проблемы. Но на сегодняшний день у нас нет никаких механизмов для снижения рождаемости этих животных. И если все будет по-прежнему, то они будут плодиться, а люди и дальше будут их выбрасывать, тем самым пополняя армию бездомных животных», — поделилась собеседница «Мосленты».