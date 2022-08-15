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58 минут назад

Стало известно количество бездомных кошек в Москве

Мослентаиещё 1

О количестве бездомных кошек в столице «Мосленте» стало известно из интервью с директором Фонда защиты городских животных Екатериной Дмитриевой. По ее словам, речь идет минимум о 70 тысячах особей.

Стало известно количество бездомных кошек в Москве
Фото: Alexander Kuzmin / UnsplashAlexander Kuzmin / Unsplash

«В прошлом году мы провели подсчет бездомных кошек в Москве, и выяснили, что в городе их проживает не менее 70 тысяч. При этом кошачьих мест в столичных муниципальных приютах всего тысяча», — сказала Дмитриева, уточнив, что в городе есть 13 муниципальных приютов, в которых содержится 17 тысяч собак, а под кошек мест совсем мало.

«Понятно, что 70 тысяч кошек невозможно развезти по приютам, нужен другой способ решения проблемы. Но на сегодняшний день у нас нет никаких механизмов для снижения рождаемости этих животных. И если все будет по-прежнему, то они будут плодиться, а люди и дальше будут их выбрасывать, тем самым пополняя армию бездомных животных», — поделилась собеседница «Мосленты».

Она рассказала, что, когда принимается решение о реконструкции какой-то территории, сносе конкретного здания, не происходит никакого «зоомониторинга» на предмет обнаружения кошек в этом месте.

«Хотя понятно, что на бывших промзонах их много. На территории завода "МИГ", который сносился зимой, порядка 150 кошек было вывезено волонтерами. В среднем в одном сносимом доме живет не менее пяти животных», — заявила Дмитриева.

Ранее способы, которые облегчат состояние кошки в жару, назвал фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

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