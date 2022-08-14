Объяснено отсутствие аэропорта на станции метро «Аэропорт»

Причину отсутствия аэропорта возле станции столичного метро «Аэропорт» раскрыли в Telegram-канале «История Москвы».
Администрация сообщества объяснила, что в 1931 году на Ходынском поле, расположенном поблизости, открылся первый в СССР аэровокзал. Семью годами позднее рядом построили станцию «Аэропорт».
В послевоенные годы все рейсы из аэродрома на Ходынском поле перевели в аэропорты «Быково» и «Внуково». В 2003 году аэровокзал закрыли из-за невостребованности. Название станции метро «Аэропорт» при этом сохранилось до наших дней.
Ранее москвичам объяснили смысл постройки трех путей на станции метро «Партизанская». Выяснилось, что ее проектировали с учетом планируемого большого потока пассажиров.