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16 минут назад

В лектории «Здоровая Москва» пройдет новая бесплатная лекция

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Седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям» состоится 20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон».

В лектории «Здоровая Москва» пройдет новая бесплатная лекция
Фото: mos.ru / Евгений Самаринmos.ru / Евгений Самарин

Рассказывать о принципах здорового образа жизни москвичам будут главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный и другие. Также на мероприятии выступит телеведущая Юлия Барановская.

Гости лектория узнают, как вести здоровый образ жизни в большом городе и как ЗОЖ влияет на ваш организм, передали на официальном портале мэра Москвы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы в воскресенье, 14 августа, рассказала горожанам о главных событиях социальной сферы за прошедшую неделю.

Так, 9 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт. Отмечается, что нововведение позволило отказаться от введения медицинских карт в бумажном формате.

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