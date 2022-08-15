В лектории «Здоровая Москва» пройдет новая бесплатная лекция

Седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям» состоится 20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон».

Фото: mos.ru / Евгений Самарин mos.ru / Евгений Самарин

Рассказывать о принципах здорового образа жизни москвичам будут главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный и другие. Также на мероприятии выступит телеведущая Юлия Барановская.

Гости лектория узнают, как вести здоровый образ жизни в большом городе и как ЗОЖ влияет на ваш организм, передали на официальном портале мэра Москвы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы в воскресенье, 14 августа, рассказала горожанам о главных событиях социальной сферы за прошедшую неделю.