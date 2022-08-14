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1 час назад

Опубликована история первого московского кабака

Мослента

Самое старое питейное заведение в городе открылось в 1547 году на острове Балчуг. Рассказ о первом столичном кабаке опубликовали в Telegram-канале «История Москвы».

Опубликована история первого московского кабака
Фото:  Universal History Archive / Getty Images Universal History Archive / Getty Images

Администрация канала отметила, что посещение этого заведения было не совсем добровольным. К примеру, царь Иван IV приказал своим опричникам заходить в трактир на Балчуге минимум раз в неделю. По имеющейся информации, продажа водки в городе тогда была запрещена везде, кроме злачного места на острове.

Факты о питейном заведении вызвали отклик у пользователей сети. Рассказ о московском кабаке XVI века набрал сотни положительных реакций.

Ранее москвичам рассказали о необычном городском законе. До XVIII века в темное время суток все люди в Москве обязаны были выходить на улицу с фонарем.

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