Опубликована история первого московского кабака

Самое старое питейное заведение в городе открылось в 1547 году на острове Балчуг. Рассказ о первом столичном кабаке опубликовали в Telegram-канале «История Москвы».

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Администрация канала отметила, что посещение этого заведения было не совсем добровольным. К примеру, царь Иван IV приказал своим опричникам заходить в трактир на Балчуге минимум раз в неделю. По имеющейся информации, продажа водки в городе тогда была запрещена везде, кроме злачного места на острове.

Факты о питейном заведении вызвали отклик у пользователей сети. Рассказ о московском кабаке XVI века набрал сотни положительных реакций.