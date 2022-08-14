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45 минут назад

Сергей Лазарев перечислил достоинства Москвы

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Достоинства Москвы перечислил в интервью «Москвич Mag» известный российский певец и актер Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев перечислил достоинства Москвы
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Я с полной уверенностью могу сказать, что Москва — один из красивейших городов мира. Не сомневаюсь, что туристы всегда в приятном шоке от столицы: у нас вкуснейшая еда в ресторанах, потрясающие музеи и архитектура. А еще наш город никогда не спит — можно найти что угодно 24/7», — заявил артист.

Единственное, что Лазарев хотел бы изменить в Москве — это климат.

«Хочется чуть больше солнечных дней в году», — признался он.

По мнению певца, считать себя москвичом может каждый, кто родился в столице или переехал сюда, «любит город всей душой и делает его лучше своим трудом или делом».

Ранее Лазарев поделился методами воспитания детей. Сам он всегда старается объяснить своим наследникам, как можно или не стоит вести себя в определенной ситуации.

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