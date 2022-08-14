Сергей Лазарев перечислил достоинства Москвы

«Я с полной уверенностью могу сказать, что Москва — один из красивейших городов мира. Не сомневаюсь, что туристы всегда в приятном шоке от столицы: у нас вкуснейшая еда в ресторанах, потрясающие музеи и архитектура. А еще наш город никогда не спит — можно найти что угодно 24/7», — заявил артист.