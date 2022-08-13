Собянин: Около 400 площадок для воркаута создано в Москве за пять лет

«Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича - от мала до велика. К счастью, вернулась мода на здоровый образ жизни, и город с удовольствием поддерживает этот тренд. За пять лет мы создали около 400 площадок для воркаута в скверах, парках, на месте пустырей и снесенных гаражей. Так, например, появились большая крытая зона в парке 850-летия Москвы, не уступающая ей по функционалу - в Черкизовском детском парке, а также спортплощадка между ул. Миклухо-Маклая и Введенского», - пояснил Сергей Собянин. По словам мэра, общедоступные спортплощадки есть в каждом районе, а в городских парках создаются целые спортивные кластеры, такие как в парках «Яуза» и «Братеевская пойма». «Беговые и лыжные трассы, футбольные поля и теннисные корты, скейт-парки и уличные тренажеры дают возможность заниматься любым видом спорта круглый год. А с проектом «Спортивные выходные» вы можете бесплатно ходить на тренировки с профессионалами или заниматься онлайн. С Днем физкультурника, друзья! Занимайтесь, заряжайтесь энергией!», - заключил Сергей Собянин.