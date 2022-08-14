Пассажирам столичного метро раздают воду из-за жары

Пассажирам московского транспорта начали предлагать бесплатную питьевую воду на восьми станциях метрополитена из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Москвичи и гости столицы могут взять бутылки с водой на станциях:
"Технопарк";
"Выхино";
"Студенческая";
"Кутузовская";
"Фили";
"Багратионовская";
"Филевский парк";
"Пионерская".
В департаменте отметили, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости расширят этот список.
В воскресенье, 14 августа, в Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 4–5 градусов. В связи с этим в городе с 13 до 17 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Из-за жаркой погода коммунальные службы Москвы проводят аэрацию на дорогах. В воскресенье эту процедуру планируют осуществить три раза.
По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальная жара сохранится в Москве до середины следующей недели.