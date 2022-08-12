В Москве заметили мужчину, передвигающегося в центре оживленной трассы на самокате. Лихача, едущего по двойной сплошной на Тверской улице в центре столицы, снял на видео другой участник дорожного движения. Запись оказалась в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».