В Москве заметили мужчину, передвигающегося в центре оживленной трассы на самокате. Лихача, едущего по двойной сплошной на Тверской улице в центре столицы, снял на видео другой участник дорожного движения. Запись оказалась в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».
Ранее в Государственной Думе предложили установить предельную скорость для электросамокатов. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, не исключив в противном случае введения запрета сервиса аренды и проката таких индивидуальных мобильных средств передвижения по городу.