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1 час назад

Мужчина проехался на самокате по двойной сплошной на Тверской: видео

Денис Фьючин

В Москве заметили мужчину, передвигающегося в центре оживленной трассы на самокате. Лихача, едущего по двойной сплошной на Тверской улице в центре столицы, снял на видео другой участник дорожного движения. Запись оказалась в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

Ранее в Государственной Думе предложили установить предельную скорость для электросамокатов. Об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, не исключив в противном случае введения запрета сервиса аренды и проката таких индивидуальных мобильных средств передвижения по городу.

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