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14 минут назад

Новое общественное пространство у воды появится на севере столицы

Вечерняя Москва

Ландшафтный парк и зону отдыха создадут в Молжаниновском районе на севере Москвы в рамках программы «Мой район».

Новое общественное пространство у воды появится на севере столицы
Фото: АГН "МОСКВА"АГН "МОСКВА"

Площадь общественного пространства составит свыше четырех гектаров. Территория расположится между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и территорией школы «Перспектива».

В рамках работ специалисты установят там три стола для игры в настольный теннис, создадут три зоны для воркаута, организуют две площадки с лавочками и качелями и пять пикниковых точек с мангалами.

Специалисты уже укрепили береговую полосу водоемов и сделали велодорожку длиной один километр. В настоящее время продолжаются работы по обустройство тропинок и деревянного настила для пешеходов.

На территории планируют высадить более 30 деревьев и около 800 кустов растений.

Ожидается, что работы будут завершены в сентябре текущего года.

Современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро «Давыдково» в Западной округе Москвы.

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