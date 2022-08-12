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1 час назад

Новости погоды: Вильфанд предупредил москвичей о возвращении аномальной жары

Мослента

Аномальная жара вернется в Москву на выходных. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал москвичам о погоде в выходные
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

«Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», — сообщил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в субботу в столице ожидается до 30 градусов тепла, в воскресенье — до 31 градуса. В понедельник и вторник температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла, а в среду — до 33.

Ранее известный садовод высказался о влиянии аномальной жары на урожай.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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