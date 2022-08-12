Последнее суперлуние 2022 года показали на видео

В минувшую ночь можно было наблюдать последнее суперлуние в 2022 году. Спутник Земли приблизился к нашей планете на максимально близкое расстояние, а также стал на 30% ярче. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались присланные очевидцами кадры с планетоидом.