Последнее суперлуние 2022 года показали на видео

В минувшую ночь можно было наблюдать последнее суперлуние в 2022 году. Спутник Земли приблизился к нашей планете на максимально близкое расстояние, а также стал на 30% ярче. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались присланные очевидцами кадры с планетоидом.
В столице была безоблачная погода и суперлуние было видно достаточно хорошо. Кроме необычной Луны с 11 на 12 августа можно было заметить метеорный поток Персеиды. На прошлую ночь пришелся пик этого звездопада. Об этом рассказали в Московском планетарии.