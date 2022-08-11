Москвичей предупредили об опасном природном явлении

По словам Романа Вильфанда, в пятницу ожидается хорошая погода с температурой в 26-28 градусов тепла. Но в выходные столбик термометра превысит климатическую норму на 5 градусов, и столица столкнётся с опасно жаркой погодой.

«В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению. В субботу ожидается 28–30 градусов по Цельсию, а в воскресенье — 29–31 градус, что выше климатической нормы на 5 градусов», – объяснил синоптик.

Вильфанд также добавил, что температура повысится из-за того, что Москва окажется в тёплой части циклона, а солнечная энергия начнет превалировать над передвижением прохладных воздушных масс. Зато температура воды не просто сохранится, но, скорей всего, даже повысится, что означает продление купального сезона.