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22 минуты назад

Москвичей предупредили об опасном явлении природы

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям столицы в эти выходные. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Романа Вильфанда, в пятницу ожидается хорошая погода с температурой в 26-28 градусов тепла. Но в выходные столбик термометра превысит климатическую норму на 5 градусов, и столица столкнётся с опасно жаркой погодой.

«В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению. В субботу ожидается 28–30 градусов по Цельсию, а в воскресенье — 29–31 градус, что выше климатической нормы на 5 градусов», – объяснил синоптик.

Вильфанд также добавил, что температура повысится из-за того, что Москва окажется в тёплой части циклона, а солнечная энергия начнет превалировать над передвижением прохладных воздушных масс. Зато температура воды не просто сохранится, но, скорей всего, даже повысится, что означает продление купального сезона.

Напомним, что ранее синоптики пообещали Москве очень теплый август.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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