Москвичей предупредили об опасном природном явлении

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям столицы в эти выходные. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам Романа Вильфанда, в пятницу ожидается хорошая погода с температурой в 26-28 градусов тепла. Но в выходные столбик термометра превысит климатическую норму на 5 градусов, и столица столкнётся с опасно жаркой погодой.
«В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению. В субботу ожидается 28–30 градусов по Цельсию, а в воскресенье — 29–31 градус, что выше климатической нормы на 5 градусов», – объяснил синоптик.
Вильфанд также добавил, что температура повысится из-за того, что Москва окажется в тёплой части циклона, а солнечная энергия начнет превалировать над передвижением прохладных воздушных масс. Зато температура воды не просто сохранится, но, скорей всего, даже повысится, что означает продление купального сезона.
Напомним, что ранее синоптики пообещали Москве очень теплый август.