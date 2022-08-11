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31 минуту назад

Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за сдачу нормативов

Москва24

Московская канатная дорога 12 августа, в преддверии празднования Дня физкультурника, проведет акцию – сдача спортивных нормативов в обмен на бесплатный проезд.

Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за сдачу нормативов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Каждому, кто отожмется 50 раз и пройдет полосу препятствий, канатная дорога подарит бесплатный проезд. Менее спортивные и подготовленные могут сдать нормативы на скидку 50%", – отметили в спортивно-развлекательном комплексе.

Сдать нормативы в этот день можно будет с 12:00 до 18:00 около станции метро "Лужники".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за два месяца лета 2022 года очные занятия "Спортивных выходных" посетили более 18 тысяч москвичей. Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные.

В новом сезоне, с апреля, профессиональные наставники провели почти 1 000 офлайн- и онлайн-занятий, добавил мэр Москвы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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