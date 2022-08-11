Основная часть работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому завершена

«Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника Минину и Пожарскому. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника», - сказали в пресс-службе.