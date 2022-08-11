Основная часть работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому завершена

Специалисты начали снимать строительные леса с памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, основной этап реставрации завершен. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.
«Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника Минину и Пожарскому. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что работы будут завершены к 4 ноября.