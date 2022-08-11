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42 минуты назад

Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Агентство «Москва»

Специалисты начали снимать строительные леса с памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, основной этап реставрации завершен. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Основная часть работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому завершена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника Минину и Пожарскому. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что работы будут завершены к 4 ноября.

Новости Москвы,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,
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