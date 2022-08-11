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49 минут назад

Москвичи смогут увидеть звездопад Персеиды в четверг

Елена Прошина

В ночь на 12 августа жители Москву смогут наблюдать звездопад Персеиды, погода благоприятствует этому. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 11 августа станет «самым лучшим днем» в плане облачности, чтобы увидеть метеоритный поток. Позднякова отметила, что ожидается малооблачная погода, но свет восходящей в 21:40 луны уменьшит яркость звездопада.

«А так погода позволяет увидеть это астрономическое явление», — заключила она.

Ранее Московский планетарий сообщил, что пик звездопада Персеиды в 2022 году придется на ночь с 11 по 12 августа. При благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать до 100 метеоров в час или по 1-2 в минуту.

Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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