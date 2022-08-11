Международный пожарно-спасательный конгресс пройдет в Москве

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет министр МЧС РФ Александр Куренков. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.
Отмечается, что открытие конгресса при участии министра начнется в 11:00 19 августа.
В этот день в рамках деловой программы пройдет более 30 мероприятий, которые включают панельные дискуссии, пленарное заседание, круглые столы, конференции и семинары.
В рамках конгресса пройдет демонстрация программ просветительского кластера «Команда профессионалов» и интерактивной площадки «Пожарный олимп». Кроме того, состоятся спортивные и общественные мероприятия в честь 85-летия пожарно-спасательного спорта, выставка и показы современной пожарно-спасательной техники, в том числе лесопатрульного комплекса для обеспечения пожарной безопасности.