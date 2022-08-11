Международный пожарно-спасательный конгресс пройдет в Москве

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет министр МЧС РФ Александр Куренков. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Фото: агн "Москва" агн "Москва"

Отмечается, что открытие конгресса при участии министра начнется в 11:00 19 августа.

В этот день в рамках деловой программы пройдет более 30 мероприятий, которые включают панельные дискуссии, пленарное заседание, круглые столы, конференции и семинары.