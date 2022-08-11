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41 минуту назад

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Путь Патимат»

Вечерняя Москва

В музее-заповеднике «Царицыно» начала работу выставка «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана». Об этом в четверг, 11 августа, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Путь Патимат»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Выставка посвящена обычаям и традициям, которые связаны с женщинами и сохранялись в Дагестане вплоть до середины XX века.

На ней представлено более трех сотен экспонатов, таких как ювелирные изделия, домашняя утварь, игрушки, вышивки и другие предметы из собраний музея-заповедника «Царицыно», Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой (Махачкала), Государственного исторического музея, Государственного музея Востока и других заведений.

Дополняют выставку фотографии, которые сделаны журналистом Владимиром Севриновским, когда он путешествовал по республике, и архивные снимки, предоставленные Кунсткамерой — санкт-петербургским Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого, передает mos.ru.

10 августа пресс-служба Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» сообщила о проведении ежегодной выставки гладиолусов с 18 по 20 августа.

Новости Москвы,МГУ,Правительство Москвы,
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