В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Путь Патимат»

В музее-заповеднике «Царицыно» начала работу выставка «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана». Об этом в четверг, 11 августа, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Выставка посвящена обычаям и традициям, которые связаны с женщинами и сохранялись в Дагестане вплоть до середины XX века.

На ней представлено более трех сотен экспонатов, таких как ювелирные изделия, домашняя утварь, игрушки, вышивки и другие предметы из собраний музея-заповедника «Царицыно», Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой (Махачкала), Государственного исторического музея, Государственного музея Востока и других заведений.

Дополняют выставку фотографии, которые сделаны журналистом Владимиром Севриновским, когда он путешествовал по республике, и архивные снимки, предоставленные Кунсткамерой — санкт-петербургским Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого, передает mos.ru.