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1 час назад

Сократил путь: мужчина спрыгнул на рельсы в метро и попал на видео

Денис Фьючин

Пассажир московского метрополитена заплатит 20 тысяч рублей штрафа за то, что спрыгнул на рельсы. Мужчина решил сократить путь на станции «Кунцевская» и перейти на другую платформу по опасному участку. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как человек спускается на рельсы перед приближающимся на смежном пути электропоездом. С нарушителем правил безопасности вступил в диалог машинист и помог ему забраться в свою кабину и выйти на платформу.

Спустя 10 минут мужчину задержали полицейские. Суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей.

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