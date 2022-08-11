Пассажир московского метрополитена заплатит 20 тысяч рублей штрафа за то, что спрыгнул на рельсы. Мужчина решил сократить путь на станции «Кунцевская» и перейти на другую платформу по опасному участку. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как человек спускается на рельсы перед приближающимся на смежном пути электропоездом. С нарушителем правил безопасности вступил в диалог машинист и помог ему забраться в свою кабину и выйти на платформу.