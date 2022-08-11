В подмосковных Химках из магазина IKEA эвакуировали людей. Об этом сообщает Telegram-канала «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось присланное подписчиком видео с места событий. Причина эвакуации не уточняется.
Ранее стало известно, что шведская компания мебели и товаров для дома заявила о завершении распродажи 15 августа. Онлайн-продажа стартовала 5 июля, однако на сайте компании периодически происходили сбои.
Сейчас некоторые из желающих приобрести предметы быта скандинавского бренда рассказывают о возникающих трудностях с электронной очередью.