В подмосковных Химках из магазина IKEA эвакуировали людей. Об этом сообщает Telegram-канала «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось присланное подписчиком видео с места событий. Причина эвакуации не уточняется.

Ранее стало известно, что шведская компания мебели и товаров для дома заявила о завершении распродажи 15 августа. Онлайн-продажа стартовала 5 июля, однако на сайте компании периодически происходили сбои.