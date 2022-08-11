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9 минут назад

Москвичам пообещали шестибалльные пробки

Газета.Ru

По данным ЦОДД, вечером в столице ожидаются пробки до 6 баллов. Движение будет местами затруднено. Автомобильные заторы ожидаются в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Москвичам пообещали шестибалльные пробки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом», – говорится в сообщении.

Сообщается, что с помощью приложения «Московский транспорт» можно построить мультимодальные маршруты, смотреть прибытие транспорта.

Также сообщалось, что в Москве трамваи задерживаются на Краснобогатырской улице по техпричинам.

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