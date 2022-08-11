Москвичам пообещали шестибалльные пробки

По данным ЦОДД, вечером в столице ожидаются пробки до 6 баллов. Движение будет местами затруднено. Автомобильные заторы ожидаются в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».