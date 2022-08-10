Музей Победы в Москве организует танцевальные вечера под открытым небом

Филиал Музея Победы - музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» с 14 августа запускает бесплатные мастер-классы по танго, танцевальные вечера будут проходить по воскресеньям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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«В филиале Музея Победы - музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» 14 августа стартует цикл мастер-классов по танго. Каждое воскресенье посетителям музея предлагают бесплатно присоединиться к занятиям по танцам от преподавателей клуба «Планетанго». Предварительной регистрации не требуется», - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что занятия будут проходить на площадке под открытым небом.

«Гости смогут обучиться танго под руководством опытных преподавателей. Трехчасовые занятия проведут Владислав Курилко и Виктория Цивинская, призеры чемпионата России 2022, вице-чемпионы Москвы 2022», - отметил собеседник агентства.