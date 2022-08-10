Собянин рассказал о планах развития паллиативной помощи в Москве

«Мы продолжаем развивать паллиативную помощь. Программу составили несколько лет тому назад, последовательно движемся по ней. Это и стационарная паллиативная помощь в клиниках, и в таких центрах-хосписах. И конечно, очень важно развивать помощь на дому. Этот центр, насколько я понимаю, будет не только для тех, кто будет находиться в палатах, но и для обслуживания большого количества людей, которые находятся на дому, которым нужен тоже сестринский уход, и внимание, и лекарства, и так далее. Это большой объем. Это тысячи москвичей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. <…> Несмотря на проблемы, связанные с бюджетом, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самым лучшим в мире и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь», - сказал Собянин.