Окрасившуюся в цвет глины реку Сетунь в Москве сняли на видео

Река Сетунь на западе Москвы стала цвета глины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший снятое очевидцами видео.
На кадрах видно, что водоем окрасился в неестественный темно-коричневый цвет. Что стало точной причиной такого изменения, не уточняется.
«Читатели предполагают, что это возможно из-за стройки по соседству», – отмечается в публикации источника.
Ранее сообщалось, что в Москве-реке обнаружили нефтяное пятно у Крымского моста. Росприроднадзор устанавливает причины загрязнения столичного водоема.