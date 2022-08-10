Окрасившуюся в цвет глины реку Сетунь в Москве сняли на видео

Река Сетунь на западе Москвы стала цвета глины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший снятое очевидцами видео.

На кадрах видно, что водоем окрасился в неестественный темно-коричневый цвет. Что стало точной причиной такого изменения, не уточняется.

«Читатели предполагают, что это возможно из-за стройки по соседству», – отмечается в публикации источника.