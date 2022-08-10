В один из магазинов Swarovski проникла белка и заставила понервничать его сотрудников. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Видимо, в поисках съестного лесной грызун забрался в помещение торговой точки и стал перепрыгивать с полки на полку, где находились коробки с украшениями. К счастью, никого урона незваный гость магазину не нанес. Ничего не опрокинув, животное смогло выбраться на волю. В противном случае ущерб от такого визита пришлось бы возмещать самим работникам.