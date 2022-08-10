Число преступлений в Москве снизилось

За первые семь месяцев 2022 года в столице зарегистрировано более 82,5 тыс. преступлений, это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«За семь месяцев 2022 года в Москве совершено 82 тыс. 503 преступления (минус 2,6% по сравнению с прошлогодним показателем). По округам Москвы: ЦАО - 11 тыс. 522 (минус 6,1%); ВАО - 9 тыс. 481 (минус 11,4%); ЮВАО - 9 тыс. 131 (плюс 4,6%); СВАО - 8 тыс. 314 (плюс 0,8%); ЮАО - 8 тыс. 142 (минус 1,5%); САО - 8 тыс. 7 (плюс 9,4%); ЗАО - 7 тыс. 647 (минус 0,5%); СЗАО - 6 тыс. 818 (минус 6,1%); ЮЗАО - 6 тыс. 603 (минус 14,9%); «новая» Москва - 3 тыс. 518 (минус 3,5%); Зеленоград - 2 тыс. 158 (плюс 7,1%)», - рассказали в пресс-службе.

Как указали в надзорном ведомстве, из общего числа преступлений 29 тыс. 348 (минус 13,2% по сравнению с прошлогодним показателем) были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего за указанный период в Москве было зарегистрировано 999 (минус 4%) грабежей, 22 тыс. 832 (минус 5,1%) мошенничества, 34 тыс. 609 (минус 2,1%) краж, в том числе 188 (минус 31,1%) из квартир, 347 (минус 20%) краж автомобилей и 6 тыс. 791 (минус 39%) с банковских счетов. Добавляется, что в общую статистику вошли 364 (плюс 1,1%) нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предусмотренных ст. 264 УК РФ, в том числе 89 - со смертельным исходом (плюс 12,7%).