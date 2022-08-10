Собянин присвоил названия 22 строящимся станциям метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым присвоил названия 22 строящимся станциям метро. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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«Правительство Москвы утвердило наименования ряда проектируемых строящихся станций Московского метрополитена. Решение было принято с учетом мнения москвичей, выраженных путем голосования на портале «Активный гражданин». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.

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Так, строящейся конечной станции Сокольнической линии метро, которая будет расположена между ул. Потаповская Роща и Александры Монаховой вдоль строящейся магистрали Солцево-Бутово-Варшавское шоссе, присвоено наименование «Потапово» (проектное название - «Новомосковская»).

Проектируемой станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной вблизи примыкания проектируемого проезда №1423 к ул. Южнопортовая, присвоено наименование «Южный порт». Новая станция метро улучшит транспортную доступность реорганизуемой территории, прилегающей к Южному речному порту, добавили в пресс-службе.

Наименования также получили четыре станций строящейся Троицкой линии: «Новаторская» - расположена вдоль ул. Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; «Генерала Тюленева» - расположена вблизи примыкания ул. Генерала Тюленева к ул. Теплый Стан; «Кедровая» - расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему ул. Армейская; «Ватутинки» - расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда №7166.

«Проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро, расположенной вблизи примыкания ул. Сахалинская к ул. Уссурийская, присвоено наименование «Гольяново», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, наименования получили восемь станций будущей Бирюлевской линии: «ЗИЛ» - расположена вблизи примыкания ул. Лисицкого к проспекту Лихачева, пересадочная на одноимённую станцию МЦК; «Кленовый бульвар» - расположена вблизи примыкания ул. Новинки к Кленовому бульвару, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; «Курьяново» - расположена вблизи примыкания ул. 4-я Курьяновская к ул. Батюнинская; «Москворечье» - расположена вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника «Коломенское»; «Кавказский бульвар» - расположена вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к ул. Ереванская; «Каспийская» - расположена между ул. 6-я Радиальная и проектируемым проездом №5437; «Липецкая» - расположена вдоль ул. Липецкая вблизи примыкания к ул. Педагогическая; «Лебедянская» - расположена вдоль ул. Липецкая вблизи примыкания к ул. Лебедянская.

Кроме того, присвоены имена пяти станциям строящейся Рублево-Архангельской линии: «Звенигородская» - расположена вблизи примыкания ул. Шеногина к 1-му Силикатному проезду; «Народное Ополчение» - расположена вдоль ул. Демьяна Бедного вблизи пересечения с проспектом Маршала Жукова, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; «Серебряный Бор» - расположена вблизи пересечения ул. Паршина и ул. Живописная; «Строгино» - расположена вдоль Строгинского бульвара вблизи пересечения с ул. Кулакова, пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии; «Липовая Роща» - расположена вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД.