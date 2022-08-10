Московский зоопарк показал на видео птенцов полярных сов

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка на свет появились три птенца полярных сов. Видео с пернатым потомством опубликовано в Telegram-канале зоосада.

Малыши вылупились в конце июня с разницей в несколько дней.

Сейчас совята покрыты детским пушком, но постепенно у них начинают отрастать белые перья. Через 50 дней полярные совы полностью оперятся и смогут летать, уточняется в публикации.