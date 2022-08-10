Большая кольцевая линия даст Москве больше 6 тыс. рабочих мест

Большая кольцевая линия (БКЛ) даст Москве больше 6 тыс. рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. В одном только мосметро трудятся больше 67 тыс. человек, а всего в Московском транспорте - свыше 200 тыс. сотрудников. Новые станции, линии и депо - это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст еще 1 800 мест. Ждем вас в команде мосметро", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур, ТПК) - строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номерами 11 (основная трасса) и 11А (ответвление от станции "Хорошевская" до ст. "Деловой центр". После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в российской столице - после Кольцевой линии, а также интегрированным с метрополитеном железнодорожным Московским центральным кольцом.
Как сообщалось ранее, строительная готовность БКЛ (70 км и 31 станция) составляет 93%. Замкнуть БКЛ планируется в 2023 году.