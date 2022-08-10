Большая кольцевая линия даст Москве больше 6 тыс. рабочих мест

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. В одном только мосметро трудятся больше 67 тыс. человек, а всего в Московском транспорте - свыше 200 тыс. сотрудников. Новые станции, линии и депо - это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст еще 1 800 мест. Ждем вас в команде мосметро", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.