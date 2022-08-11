В Москве появятся два новых промышленных технопарка

В Москве начали строить новые промышленные технопарки. Они появятся в особой экономической зоне «Технополис «Москва» в Алабушеве и в деревне Крекшино по программе стимулирования создания мест приложения труда. Новые технопарки дадут городу 2,8 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

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«Строительство двух промышленных объектов уже началось. Инвестор — Capital Group — вложит в их возведение и оснащение порядка 4,7 млрд рублей. В будущем там смогут работать 2,8 тысячи человек. Объект в Алабушеве — совместный проект девелопера и особой экономической зоны «Технополис «Москва». В промышленном технопарке разместятся компании, специализирующиеся на промышленно-производственной, технико-внедренческой и научной деятельности», — рассказал он.

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Руководитель департамента добавил, что технопарк в Алабушеве будет включать в себя производственные и административные помещения, а также отдельно стоящий офисный центр: там смогут расположиться стартапы, лаборатории, офисы сервисных компаний. Кроме того, арендаторы будущего здания смогут претендовать на льготы особой экономической зоны, в том числе сниженное налогообложение.

Второй объект появится в деревне Крекшино. Как рассказали в Capital Group, там промышленный технопарк построят в формате light industrial: готовые помещения можно будет быстро и без существенных затрат адаптировать для размещения практически любого производства.

«На текущий момент в обоих промтехнопарках выполнены необходимые работы по проектированию и получено разрешение на строительство. Завершена подготовка строительной площадки: обустроены временные дороги, установлены строения для нужд бытового строительного городка, проложены временные сети пожаротушения и электроснабжения, подведены телекоммуникационные системы. Происходит мобилизация подрядчика для начала выполнения работ по устройству фундамента», — добавили в компании.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года. Застройщики получают льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводятся коммерческие, промышленные или социальные объекты. Инвестор получает доходы и от реализации жилья, и от бизнес-объекта, а москвичи — дополнительные рабочие места.

В этом году программу дополнили. Льготы теперь доступны и представителям сферы логистических услуг. Кроме того, инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Если срок сократится от полугода до года, льгота увеличится на 5%, если более чем на один год — на 10%.