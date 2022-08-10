В Москве создадут новый пешеходный маршрут

В Москве появится новый пешеходный маршрут, который свяжет Щукинский парк и Всехсвятскую рощу, заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Фото: Gettyimages.ru © Tim Bieber Gettyimages.ru © Tim Bieber

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время в Северо-Западном административном округе есть четыре отдельных территории, удобных для прогулок, но не связанных между собой. Новый маршрут позволит продлить пешеходную зону.

«Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе», — отметил Мельников.

Он добавил, что общая протяжённость маршрута составит около 3 км.