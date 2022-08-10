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1 час назад

В Москве создадут новый пешеходный маршрут

RT на русскомиещё 6

В Москве появится новый пешеходный маршрут, который свяжет Щукинский парк и Всехсвятскую рощу, заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

В Москве создадут новый пешеходный маршрут
Фото: Gettyimages.ru © Tim BieberGettyimages.ru © Tim Bieber

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время в Северо-Западном административном округе есть четыре отдельных территории, удобных для прогулок, но не связанных между собой. Новый маршрут позволит продлить пешеходную зону.

«Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе», — отметил Мельников.

Он добавил, что общая протяжённость маршрута составит около 3 км.

Ранее НСН со ссылкой на вице-мэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе столицы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.

Новости Москвы,Сергей Мельников,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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