В Москве 20 новых школ откроют к 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице к 1 сентября в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Новое здание средней школы №158 на севере Москвы откроется к 1 сентября. Такой срок назвал Собянин в ходе ознакомления с итогами строительства объекта на Смольной улице в Левобережном районе города.

Он также сообщил, что к 1 сентября в целом по Москве будет введено в эксплуатацию 20 зданий образовательных учреждений. С начала календарного года уже сдано 22 здания школ и детских садов, а до 31 декабря будет введено в эксплуатацию ещё 22.

По словам мэра, в течение ближайших лет в Москве планируют возвести ещё 130 корпусов учебных заведений.