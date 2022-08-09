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36 минут назад

В Москве 20 новых школ откроют к 1 сентября

RT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице к 1 сентября в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ.

В Москве 20 новых школ откроют к 1 сентября
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Новое здание средней школы №158 на севере Москвы откроется к 1 сентября. Такой срок назвал Собянин в ходе ознакомления с итогами строительства объекта на Смольной улице в Левобережном районе города.

Он также сообщил, что к 1 сентября в целом по Москве будет введено в эксплуатацию 20 зданий образовательных учреждений. С начала календарного года уже сдано 22 здания школ и детских садов, а до 31 декабря будет введено в эксплуатацию ещё 22.

По словам мэра, в течение ближайших лет в Москве планируют возвести ещё 130 корпусов учебных заведений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области заявили об увеличении темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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